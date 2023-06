Il messaggio lasciato dai genitori a Senago: "Per sempre nei nostri cuori. Mamma, Papà, Chiara, Marco”

“Per Giulia e Thiago, per sempre nei nostri cuori. Mamma, Papà, Chiara, Marco”. Un biglietto attaccato ad un mazzo di girasoli è il messaggio che la famiglia di Giulia Tramontano ha lasciato questa mattina presto in via Monte Rosa, dove è stato ritrovato il corpo della 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago. Tanta la commozione e la rabbia dei cittadini comuni che, come in una lunga processione, hanno portato fiori sotto la foto della ragazza a pochi passi dal posto dove è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il 30enne, reo confesso, ha rivelato di aver accoltellato la compagna e di aver cercato di bruciarne il corpo. È accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

