A bordo 25 persone, l'incidente in provincia di Varese

È di un morto e 4 dispersi il bilancio dell’incidente avvenuto domenica sera sul Lago Maggiore, dove nelle acque antistanti il comune di Lisanza, in provincia di Varese, una barca a vela si è ribaltata e si è successivamente inabissata. Secondo quanto si apprende, a bordo dell’imbarcazione si trovavano 25 persone. Cinque persone sono state portate in ospedale, di cui tre in codice verde e due in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, 3 auto mediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze di Areu, 10 ambulanze, vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. A quanto si apprende, il corpo senza vita della vittima è stato recuperato dopo che gli elisoccorritori del ‘Drago 150’ hanno individuato una persona e sul posto è stato aviolanciato un sommozzatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata