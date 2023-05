La nave impiegherà circa 40 ore per raggiungere il porto

La Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, ha soccorso 599 persone nel Mediterraneo e il governo le ha assegnato il porto sicuro di Bari. A comunicarlo è stata la stessa Ong, su Twitter: “Mentre il nostro team svolgeva attività di addestramento al largo delle coste siciliane, il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha contattato la Geo Barents per assistere un’imbarcazione sovraffollata in difficoltà con 599 persone a bordo. Dopo tre ore di operazione, i 599 sopravvissuti, tra cui donne e bambini, sono ora sani e salvi a bordo della Geo Barents e assistiti dall’equipe medica. Lo sbarco avverrà a Bari, luogo di sicurezza assegnato dalle autorità italiane. Geo Barents impiegherà circa 40 ore di navigazione per raggiungere il porto“.

🛟 Dopo un’operazione in mare durata 3 ore, coordinata dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano, i team di MSF a bordo della #GeoBarents hanno soccorso 599 persone che si trovavano su un barcone in difficoltà al largo della Sicilia. Tra loro donne e bambini ⬇️ pic.twitter.com/H9oeEEbvkE — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) May 27, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata