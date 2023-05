I cittadini: "In 45 anni non ho mai visto nulla del genere"

Si continua a scavare nel fango a Cesena, colpita come gran parte della regione dall’alluvione e dove nonostante gli oltre duemila interventi dei vigili del fuoco la situazione è tutt’altro che risolta. Cittadini e volontari lavorano senza sosta per provare a ripulire le strade ancora ricoperte dalla melma dopo la violenta ondata di maltempo. “In 45 anni non ho mai visto nulla del genere”, racconta un uomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata