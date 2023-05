Gli studenti medi hanno manifestato davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito contro l’alternanza scuola-lavoro nel giorno dello sciopero generale dei lavoratori. “L’alternanza scuola lavoro, quel ponte tra la scuola sempre più gabbia e sempre più azienda e un mondo del lavoro sempre più precario e sempre più insicuro, va abolita”, spiega Ernesto Cisarello dell’Osa. “Vorremmo chiedere a Giorgia Meloni, madre italiana, se sarebbe felice di vedere suo figlio morto in alternanza scuola-lavoro anche per un risarcimento di 12 milioni”. Con gli studenti medi anche alcuni universitari che hanno portato in viale Trastevere le tende che sono diventate il simbolo della protesta contro il caro affitti: “La lotta delle tende si lega perché denuncia la precarietà in cui viviamo quando non riusciamo ad arrivare alla fine del mese”, dice Massimo Travaglioni di Cambiare Rotta: “Così come anche la precarietà che hanno gli studenti medi che vanno in alternanza scuola lavoro e non sanno se tornano vivi a casa”.

