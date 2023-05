La notizia riportata dal Corriere della Sera

Da quattro mesi Alberto Stasi, dal dicembre 2015 in carcere a Bollate a per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, esce ogni giorno per andare a lavorare fuori dal carcere e poi rientra. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.

Il 24 gennaio, infatti, il 39enne è stato ammesso dal collegio del Tribunale di Sorveglianza di Milano al “lavoro esterno” dopo che l’avvocato Giada Bocellari ha proposto “reclamo” contro un primo rigetto opposto nell’ottobre 2022 dal giudice di Sorveglianza, riporta ancora il Corriere. Stasi nel 2018 avrebbe anche raggiunto in sede civile con la famiglia Poggi una transazione che lo impegna a risarcire 700.000 euro.

