Sciopero generale indetto dall’Usb (Unione Sindacale di Base) per l’intera giornata di domani, 26 maggio. La mobilitazione, spiega la sigla sindacale in un comunicato, “rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli“.

Possibili disagi per i trasporti

A causa dello sciopero, sono possibili disagi nel settore del trasporto pubblico. Trenitalia ha comunicato che lo sciopero del suo personale sarà dalle ore 9 alle 17 di domani, ad esclusione dell’Emilia-Romagna: i treni possono subire cancellazioni o variazioni, ma non dovrebbero essere impattate le tratte a lunga percorrenza. Per quanto riguarda Trenord, il trasporto pubblico ferroviario della regione Lombardia, la società afferma che potrebbero esserci ripercussioni sulle linee: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo; Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FERROVIENORD, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia; collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Sono comunque previste delle fasce di garanzia.

La situazione nelle città

Per quanto riguarda la situazione nelle singole città, a Milano il servizio delle linee di superficie e delle metropolitane Atm sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. A Torino, Gtt ha comunicato che il servizio urbano-suburbano e la metropolitana ci sarà sicuramente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Napoli, Anm ha comunicato che il servizio delle linee di superficie è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20; invece per quanto riguarda le funiculari l’ultima corsa del mattino è garantita alle 9:20 mentre il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 17. A Firenze le fasce di garanzia sono dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata