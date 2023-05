Nello schianto dell'8 maggio è morto l'autista

Recuperato il bus che nella tarda mattinata dell’8 maggio scorso, dopo aver lasciato l’abitato di Ravello, mentre percorreva un tornante della SP1, era uscito di strada precipitando per oltre una decina di metri nella valle sottostante, fino a schiantarsi contro un edificio. L’incidente è costato la vita all’autista dell’autobus turistico, unico occupante del mezzo al momento dell’impatto. Dopo giorni di pianificazione, il 23 maggio i Vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione dell’autobus lungo la strada della Costiera Amalfitana.

Le delicate e complesse operazioni di recupero del mezzo pesante, rimasto bloccato tra un’abitazione disabitata e via Valle del Dragone, sono avvenute con l’utilizzo di due autogru. Sul tratto di strada interessato dall’incidente, completamente interdetto dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale per garantire alle squadre di lavorare in sicurezza, hanno operato 33 Vigili del fuoco provenienti dai Comandi di Salerno e Napoli.

