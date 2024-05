È caduto per 500 metri da un'altitudine di 3.700, forse a causa della scarsa visibilità

Tragedia sul monte Ortles, la più alta cima dell’Alto Adige. Un ragazzo di 26 anni, nato in Olanda ma italiano, è scivolato per 500 metri da un’altitudine di 3700 metri forse a causa della scarsa visibilità. Il giovane era con un compagno: a dare l’allarme un gruppo di scialpinisti che hanno assistito alla caduta. Per il 26enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto il soccorso alpino e la Gdf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata