In tanti, anche tra i fan, vorrebbero venisse spostato l'evento di Ferrara

Polemica sui social network per il concerto che Bruce Springsteen che si terrà questa sera a Ferrara, nonostante l’ondata di maltempo che ha colpito alcune province vicine mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna con morti, dispersi e sfollati. Anche tra i fan del Boss, da Facebook a Twitter, cresce il malcontento e si chiede uno spostamento: ma al momento l’esibizione è confermata e in tanti, anche in pullman, si stato dirigendo nella città per assistervi.

A confermare la data era stato ieri l’organizzatore del concerto Claudio Trotta, fondatore dell’organizzatore Barley Arts, intervenuto ai microfoni di Radiofreccia. “In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di aziende e di tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione – dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena – di essere in sicurezza e di essere tranquilli che domani, quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente”, ha detto l’organizzatore storico dei tour di Bruce Springsteen in Italia. Sold out da mesi, lo show di Ferrara è previsto al Parco Urbano dove sono attesi circa 50.000 spettatori.Entrando nel dettaglio dell’allerta meteo, Trotta aggiunge: “Ovviamente, negli ultimi giorni c’è stata una condizione metereologica in tutta l’Emilia-Romagna di grande significato ma vorrei ricordare che Ferrara non è stata toccata così gravemente, non era zona rossa ma arancione”. “Poi -prosegue- l’assessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo, dice che gli eventi meteo sono in esaurimento e questa è la notizia più importante, basta andare su qualsiasi meteo per vedere che molto probabilmente l’intera giornata di domani sarà soleggiata in tutta l’Emilia-Romagna”.

