Il Gran premio di Formula 1 che era in programma questo fine settimana è stato annullato

Invaso dall’acqua anche l’autodromo di Imola. Il Gran Premio di Formula 1, in programma questo fine settimana sul circuito romagnolo, è stato annullato a causa delle alluvioni che hanno colpito la regione. Il fiume Santerno ha esondato ricoprendo di acqua e fango anche l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. I piloti, tra cui Lewis Hamilton e Max Verstappen, hanno dimostrato il loro sostegno e la Ferrari ha appoggiato la decisione di annullare la gara di casa. La situazione è critica anche a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza sono andati casa per casa per cercare di portare in salvo i residenti. Le inondazioni fino ad ora hanno costretto oltre 10mila persone a evacuare.

