La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione

Incidente mortale sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno. Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava in un cantiere in via Pietro Merchiode. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne sarebbe stato colpito da una lastra di acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e gli agenti della polizia municipale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Sindaco Scafati: “Lavoro non può essere morte”

“Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane vittima di un incidente sul luogo di lavoro“. Lo scrive su Facebook il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, commentando la morte di un operaio 22enne avvenuta nella tarda mattinata in un cantiere in via Pietro Melchiade, nel centro cittadino.

