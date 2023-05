Persistono le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Autostrade per l’Italia, tramite Isoradio, ha fatto l’appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L’autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze; a Faenza l’acqua è entrata sulle corsie dell’autostrada. “La viabilità secondaria provinciale è fortemente compromessa, meno difficile quella primaria, statale e autostradale: l’A14 è chiusa in alcuni tratti nella zona di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini. Il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato, continua invece a funzionare quello sulle tratte nazionali e sull’Alta Velocità” ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

