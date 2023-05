“È stata risolta con la competenza della polizia penitenziaria e con danni limitati. Il problema delle carceri è una priorità assoluta per il ministero della Giustizia. Le prime visite che ho fatto sono state proprio nel sistema carcerario prima ancora che nei palazzi di giustizia. Occorre potenziarle, occorre nuovo personale, occorre una distribuzione delle risorse adeguata ma i caso di oggi si è risolto in modo rapido e direi quasi indolore”. Così Carlo Nordio, ministro della Giustizia a margine della conferenza stampa sui danni causati dall’alluvione in Emilia Romagna, a proposito della rivolta di 50 detenuti scoppiata nel carcere di Avellino.

