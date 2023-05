La polizia penitenziaria minacciata con olio bollente

Detenuti in rivolta nel carcere di Avellino. In 50 hanno preso il controllo di tutto il Reparto. Due Agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti ed accompagnati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia in tenuta antisommossa provenienti da Napoli.

“Sembra che la scintilla che abbia scatenato i detenuti sia la contestazione da parte degli Agenti di Polizia Penitenziaria di alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti che nei giorni scorsi hanno aggredito il personale penitenziario e danneggiato alcune celle e l’infermeria. L’ultimo evento proprio ieri quando un detenuto ha tenuto in ostaggio il dirigente medico in servizio nel penitenziario mentre un altro feriva due poliziotti in un’altra ala del carcere”, riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria. Secondo quanto denuncia il Sappe, i detenuti “si sono organizzati con olio bollente ed altro materiale atto ad offendere e pronto ad essere usato contro il personale di Polizia Penitenziaria”.

