Una ragazza di 22 anni è morta ieri sera a causa di un incidente stradale a Marigliano, nel Napoletano, dopo aver perso il controllo di una Fiat Panda percorrendo una strada sterrata in via Nuova del Bosco e andando a sbattere contro una sbarra in disuso. La sbarra ha perforato il faro dell’auto andando a trafiggere la giovane di Somma Vesuviana e provocandone il decesso. I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti intorno alle 23:30 sequestrando auto e salma su disposizione dei magistrati. Sarà disposta l’autopsia sul cadavere.

