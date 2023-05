Circa 700 persone presenti nel corteo fino a piazza Leonardo

Sono circa 700 le persone in presidio in via Beroldo a Milano, e poi in corteo fino a piazza Leonardo in solidarietà alla ragazza aggredita lo scorso 29 aprile da tre uomini, probabilmente militanti neofascisti, che l’hanno colpita con ginocchiate e schiaffi rivolgendole insulti a sfondo politico. Il presidio ha visto la presenza di tutte le principali realtà antifasciste milanesi. L’episodio, denunciato da rete studenti, è definito dagli organizzatori del presidio un “attacco squadrista organizzato e premeditato, volto a colpire una studentessa minorenne perché antifascista”.

