Il segretario della Cgil ha incontrato gli universitari in lotta contro il caro-affitti alla Statale

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha incontrato gli studenti in lotta contro il caro-affitti di fronte alla Statale di Milano, dopo aver lasciato la manifestazione di questa mattina all’Arco della Pace. Mentre stava parlando con alcuni universitari, in presidio davanti all’Università con delle tende, il leader della Cgil è stato contestato da alcuni studenti del collettivo ‘Cambiare rotta’, che hanno messo nel mirino l’operato della Cgil, accusata di “ingannare i propri iscritti” e contestando la partecipazione di Giorgia Meloni al Congresso della Cgil. Dopo la contestazione, Landini ha ascoltato le rimostranze dei giovani tentando, senza riuscirsi, di avere un dialogo: “Non sono la Meloni, e non sono mai stato al governo“, ha detto il leader della Cgil che ha poi aggiunto: “Ho scioperato contro tutti i governi, siamo pronti a fare tutto ciò che c’è da fare“.

