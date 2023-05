La Gaurdia di Finanza sequestra la struttura

Denunciati per evasione fiscale di oltre un milione di euro due gestori di uno stabilimento balneare, sulla costa maceratese. I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di due imprese avvicendatesi nella gestione di uno chalet, essendo emersi, a seguito di mirate attività di intelligence, importanti indizi di rischio a loro carico. Le conseguenti operazioni di polizia economico-finanziaria, condotte nei confronti dello stabilimento balneare, gestito dapprima da una società a responsabilità limitata e successivamente da una ditta individuale, entrambe riconducibili alla stessa persona, hanno permesso di ricostruire l’effettivo giro d’affari ottenuto, rilevando un’evidente discordanza coi dati riepilogati nelle dichiarazioni fiscali presentate per il periodo compreso tra l’anno 2017 e l’anno 2021. Le Fiamme Gialle hanno così quantificato i ricavi occultati al fisco, risultati, complessivamente, pari a circa euro 1.100.000 e sulla base degli approfondimenti svolti e delle dichiarazioni rese ai militari dai principali clienti e fornitori dello stabilimento, hanno individuato nel padre della titolare della ditta individuale, nonché rappresentante legale della società, l’amministratore di fatto dell’attività commerciale. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per avere omesso di presentare, per l’anno d’imposta 2020, la dichiarazione dei redditi a fronte di un’imposta evasa pari a oltre euro 102.000. Il gip presso il Tribunale di Macerata, condividendo l’ipotesi delittuosa delineata dai Finanzieri, ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nella forma per equivalente, fino alla concorrenza dell’imposta evasa.

