Tragedia sfiorata in provincia di Macerata, dove un bimbo di sei anni è caduto in un fosso nei pressi della grotta di San Francesco prima di venire salvato dalle squadre di soccorso. Il bambino aveva visitato la grotta con la famiglia quando è uscito ed è scivolato in un fosso innevato. Individuato e raggiunto, le sue condizioni di salute ora non destano preoccupazione.

