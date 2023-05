Sarà installato in piazza Beccaria, poco distante da piazza Fontana

Un monumento in piazza Beccaria, poco distante da piazza Fontana, per onorare la memoria delle vittime di stragi di Stato degli ’70 e ’80. Nelle parole dei suoi ideatori “una grande installazione permanente composta da 137 campane a vento dedicate ciascuna a una delle 137 vittime delle stragi commesse e concepite secondo il disegno della strategia della tensione, Giuseppe Pinelli compreso”. E’ questo il progetto di ‘Non dimenticarmi’, presentato lunedì mattina in Comune a Milano in vista della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il progetto è stato approvato dalla Commissione Monumenti del Comune di Milano e per realizzarlo è stato proposto un crowdfunding, ancora in corso di svolgimento. Per l’autore dell’opera, Ferruccio Ascari, “Le campane sono un po’ una squilla, un modo di riattivare la memoria e di interagire con il passante, ma è anche la voce, ciascuna campana, di ciascuna vittima”. L’installazione misurerà 350 metri quadri e sarà collocata nella stessa sezione di prato che già ospita le due lapidi dedicate alla memoria dell’anarchico Giuseppe ‘Pino’ Pinelli. Alla presentazione erano presenti anche le due figlie di Pinelli, Silvia e Claudia. “Siamo onorate che abbiano incluso Giuseppe Pinelli in questo monumento”, dice Claudia Pinelli: “Non era un atto scontato, è un riconoscimento importante che va a riaffermare la verità”.

