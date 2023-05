La giovane portata alla clinica Mangiagalli

Una donna di 31 anni è stata violentata questa notte nel bagno di una discoteca a Milano in zona via Padova. Secondo quanto è riuscita a ricostruire la giovane al 118, che l’ha soccorsa e portata alla clinica Mangiagalli, tutto è avvenuto mentre si trovava nel locale in compagnia di amici: durante la serata è andata in bagno da sola e lì è stata aggredita da un uomo che l’ha stuprata. Sul caso indagano i carabinieri.

Gli uomini dell’Arma hanno raccolto la testimonianza di quanto accaduto intorno alle 3 del mattino. La 31enne si trovava in una discoteca di via Padova insieme agli amici finché non si è recata da sola in bagno dove è stata presa di mira da un uomo che l’ha poi violentata. La vittima, italiana, è in forte stato di shock al punto che non è riuscita a dare alcuna indicazione o descrizione sull’uomo, autore della violenza e, al momento, non ha ancora sporto denuncia. I carabinieri sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili per il caso.

