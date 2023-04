Scontro tra due auto sulla Strada provinciale 231, le vittime avevano tra i 16 e i 24 anni. Ci sono anche due feriti

Un incidente stradale tra due auto a Bitonto ha provocato quattro morti e due feriti. Le vittime sarebbero tutte di giovane età e si trovavano a bordo di uno dei due veicoli coinvolti. Lo scontro è avvenuto sulla Strada provinciale 231 alle porte di Bitonto in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Vittime avevano tra i 16 e i 24 anni

Avevano 16, 20, 23 e 24 anni i ragazzi morti nell’incidente. I feriti sono invece una ragazza di 19 anni e il fidanzato: la giovane è ricoverata all’ospedale Di Venere di Bari, lui al Policlinico del capoluogo pugliese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa. Da chiarire la dinamica, aspetto sul quale sono impegnati gli agenti della polizia stradale. Le quattro vittime, stando a quanto si apprende, viaggiavano sulla Opel e vivevano a Bitonto. Sotto choc la comunità. Il sindaco, Francesco Paolo Ricci ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Sindaco: “Momento di grande dolore”

“Per la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico”. Così il sindaco di Bitonto (Bari), Francesco Paolo Ricci.”In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”, aggiunge il primo cittadino.

