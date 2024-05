Washington (Usa), 31 mag. (LaPresse) – “Donald Trump minaccia la nostra democrazia. Prima, ha messo in discussione il nostro sistema elettorale. Poi, ha messo in discussione il sistema giudiziario”. Lo afferma in un post su X il presidente Joe Biden, che invita i suoi sostenitori a fare donazioni per la sua campagna. “Dobbiamo fermare Donald Trump”, si legge nel post.

