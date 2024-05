Le parole pronunciate da un uomo che assiste alla drammatica scena dei tre giovani. Rabbia e sconcerto sui social

Un audio shock accompagna le immagini del video in possesso di LaPresse, diventato virale sui social, dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia: “Urlano come femminucce, sarebbe da lasciarli lì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto“. Parole pronunciate da un uomo che assiste alla drammatica scena dei tre giovani abbracciati e terrorizzati, che di lì a poco sarebbero stati travolti dalla piena in località Premariacco. Il filmato ha scatenato le reazioni indignate degli utenti sui social. Innumerevoli i commenti postati sul web nei quali esplode la rabbia e lo sconcerto per le frasi dette in un momento così tragico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata