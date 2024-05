Milano, 31 mag. (LaPresse) – Sono 8.253 i braccialetti elettronici attivi ad oggi in Italia, secondo gli ultimi dati aggiornati delle forze dell’ordine – carabinieri, polizia e guardia di finanza – di cui è in possesso LaPresse. Di questi, i dispositivi che monitorano gli spostamenti delle persone sottoposte a misura cautelare sono 5.285 per domiciliari, 96 per tracking e 2.872 anti-stalking.

