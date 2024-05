Le dichiarazioni del portavoce Giovanni Palo in merito alla protesta universitaria che va avanti da settimane

Da settimane è in atto una protesta al Rettorato di Torino in sostegno del popolo palestinese e contro gli accordi universitari con Israele. Mobilitazione che comprende l’occupazione di Palazzo Nuovo e del Politecnico. Una piccola delegazione di studenti e insegnanti dell’università di Torino si è riunita sotto la sede universitaria del capoluogo piemontese per chiedere chiarimenti al Rettore di UniTo, Stefano Geuna in merito alla situazione in atto a Palazzo Nuovo. Nel video le dichiarazioni di Giovanni Palo, rappresentante e portavoce degli studenti e delle studentesse del dipartimento di studi storici dell’Università degli Studi di Torino.

