Milano, 31 mag. (LaPresse) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, dopo il discorso del presidente statunitense Joe Biden, che “il governo israeliano è unito nel desiderio di restituire i nostri rapiti il prima possibile e sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Pertanto, il primo ministro ha autorizzato la squadra negoziale a presentare uno schema per raggiungere questo obiettivo, insistendo nel contempo che la guerra non finirà finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, compreso il ritorno di tutti i nostri rapiti e l’eliminazione dei militari e del governo di Hamas”. Lo riporta Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata