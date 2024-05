Sdraiati davanti all'ingresso de La Sapienza di Roma, in sottofondo il rumore delle bombe

Si sono sdraiati a terra davanti all’ingresso dell’Università La Sapienza di Roma, in sottofondo il rumore assordante dell’esplosione delle bombe. “Per qualche minuto qui si è vissuto quello che ogni giorno vivono i palestinesi di Gaza” raccontano i manifestanti. Studenti e attivisti uniti alla comunità palestinese della Capitale si sono ritrovati anche oggi in piazza per un corteo di protesta contro “l’eccidio di Gaza“. Un presidio che si aggiunge alle tante mobilitazioni di queste settimane. Partito da piazzale Aldo Moro (proprio di fronte all’ingresso della città universitaria) il corteo si è poi snodato lungo le vie del quartiere San Lorenzo per poi terminare a piazza Vittorio. Tutto si è svolto senza tensioni con le forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata