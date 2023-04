Le indagini si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti tra il 2017 e il 2021

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma e di Tivoli, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma SpA, della Lazio e della Salernitana. Le attività di polizia giudiziaria, per quanto riguarda la Roma, si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Per quanto riguarda Lazio e Salernitana, le indagini si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Salernitana: “Perquisizioni relative a operato vecchia società”

“La U.S. Salernitana 1919 in relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà”. Così la Salernitana in una nota, a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza nelle sedi del club campano, della Lazio e della Roma, per operazioni di trasferimento di calciatori professionisti. “La scrivente Società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione”, conclude la nota.

