Foto archivio

Il tragico incidente stradale a Rorai Piccolo questa mattina all'alba

Un giovane di circa 30 anni di età ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito di un incidente stradale accaduto a Rorai Piccolo, nel territorio del comune di Porcia (Pordenone) poco prima delle 5. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona che si trovava alla guida di una macchina ha perso il controllo: l’auto, ha superato lo spartitraffico che delimita la pista ciclabile e ha sfondato una rete, finendo nel lago, in prossimità di via Cartiera. All’interno della vettura c’erano la vittima e una donna. Quest’ultima è riuscita a uscire da sola. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di salvare l’altra persona rimasta all’interno dell’abitacolo.

Dopo la chiamata di aiuto al 112 gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone, quello dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco: all’arrivo dei soccorritori, il veicolo si trovava rovesciato a circa 4 metri dalla riva, completamente immerso nell’acqua. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina, ma anche il poliziotto. Per l’uomo di circa 30 anni è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo però, è morto durante il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Per la donna e per il poliziotto è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo per ipotermia. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Per le operazioni di recupero del mezzo, è arrivata l’Autogru dal Comando di Udine. Sul posto anche la Polizia stradale.

