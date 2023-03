Il feretro del giornalista e scrittore televisivo sarà ospitato nella Sala della Protomoteca, dalle 10 alle 10

La camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Gianni Minà sarà allestita domani, mercoledì 29 marzo, in Campidoglio nella Sala della Protomoteca, con l’apertura dalle 10 alle 19.

Meloni: “Italia perde giornalista di profonda cultura”

“Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’Italia perde un grande giornalista e un uomo di profonda cultura. Che la terra ti sia lieve”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Social Maradona: “Tu non hai mai tradito”

“Tu non lo hai mai tradito. Grazie di tutto, Gianni Minà, un giornalista senza tempo, emblema di un mestiere quasi scomparso. Una perdita immensa. Le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia”. Così la pagina social di Diego Armando Maradona ricorda il giornalista, grande amico del campione argentino.

Fiorello: “Molto affezionato a lui, parodia lo divertiva molto”

“Un grandissimo giornalista a cui io personalmente ero molto affezionato e sono molto affezionato. Gli facevamo più che un’imitazione, una specie di parodia e lui si divertiva molto. È stato il cronista dei grandi, che ha avuto modo di incontrare dal Dalai Lama a Muhammad Ali, personaggi memorabili. Come memorabili erano le interviste che aveva fatto a Troisi e Benigni”. Così Fiorello, nel corso della puntata di stamattina di ‘Viva Rai2’, ha ricordato Gianni Minà, scomparso ieri. Lo showman siciliano ha poi fatto ascoltare una delle parodie del periodo di ‘Viva Radio2. “Questa parodia nacque perché lo incontrai nei corridoi di via Asiago e lui aveva sotto il braccio dei giornali, gli cadde una fotografia e in quella foto c’erano Gianni Minà, il Dalai Lama, Robert De Niro e Ivana Spagna. Gli chiesi ‘Ma come hai fatto a metterli tutti insieme?’ E lui: ‘Sai, gli incontri della vita…’. E da lì nacque questa parodia. Evviva Gianni Minà”. Sempre nella puntata di stamattina Fiorello ha ricordato l’attore Ivano Marescotti, scomparso sabato.

