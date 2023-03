La vittima è un italiano con diversi precedenti, anche per droga. Aveva chiamato la polizia per dire che era stato ferito da un'arma da sparo

Un uomo è morto in un appartamento al Tuscolano, Roma, dopo aver chiamato la polizia per dire che era stato ferito da un’arma da sparo. È successo poco dopo la mezzanotte, tra i quartieri Torpignattara e Quadraro, in via dei Pisoni. Dopo la chiamata dell’uomo sono giunti sul posto gli agenti delle volanti e del Commissariato San Giovanni, oltre al personale del 118, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare: è stato trovato morto, nell’appartamento. La vittima è un italiano del 1969, con diversi precedenti, anche per droga. Sul posto è al lavoro la polizia scientifica per i rilievi e indaga la squadra mobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata