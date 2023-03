L'evento globale, che si è svolto in 200 paesi, vuole sensibilizzare sul futuro del pianeta e sul cambiamento climatico

Anche Piazza San Marco a Venezia si è spenta per un’ora alle 20:30 di ieri, sabato 25 marzo, in occasione dell’Earth Hour, l’evento globale promosso dal Wwf per sensibilizzare sul futuro del pianeta e sul cambiamento climatico. L’Ora della Terra è scattata in circa 200 paesi e in Italia più di 60 città hanno spento le luci dei propri monumenti, tra cui anche Roma, Napoli e Firenze. Nel capoluogo veneto l’iniziativa è stata accompagnata anche da performance artistiche di attori, musicisti e ballerini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata