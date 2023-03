Foto da Unsplash

Torna l'Ora della Terra del Wwf

Il 25 marzo torna l’Earth hour, l’Ora della Terra, del Wwf. Il messaggio – con cui quest’anno si spegneranno le luci del Pianeta per un’ora alle 20.30 – è ‘-CO2 +Natura’. L’obiettivo è sensibilizzare “per agire contro i cambiamenti climatici e la perdita di natura che mettono a rischio il nostro futuro”. Per comprendere l’entità della crisi climatica, il Wwf è andato dove il riscaldamento globale si manifesta “in maniera più drammatica: è nata così ‘Missione Artico’, spedizione esplorativa di un team di esperti lungo la costa orientale della Groenlandia, e diventata un cortometraggio in 5 episodi”; il primo episodio è stato pubblicato oggi sul canale YouTube del Wwf Italia, poi sarà on-line un episodio al giorno, e il cortometraggio completo sarà visibile da venerdì 10 marzo.

“I ghiacci artici hanno un ruolo cruciale negli equilibri climatici – osserva Isabella Pratesi, direttrice del programma di Conservazione del Wwf Italia, al suo ritorno dalla Groenlandia – contribuiscono alla formazione delle correnti marine e alla redistribuzione del calore tra Nord e Sud del Pianeta, impediscono, riflettendo il sole, che le acque marine si riscaldino troppo. Il veloce riscaldamento globale non lascia scampo a questa terra grande e fragile. Orsi e popolazioni indigene non hanno più ghiaccio dove cacciare, beluga, trichechi e narvali stanno migrando verso Nord in cerca di rifugi climatici dove sopravvivere e riprodursi, comunità umane stanno perdendo le loro certezze e il senso del vivere in uno dei luoghi più difficili e straordinari del mondo”. “Rischiamo di raggiungere presto un punto di non ritorno – viene spiegato – se non facciamo qualcosa di incisivo oggi, entro il 2060 il ghiaccio marino estivo presente in Groenlandia sarà completamente scomparso e di conseguenza il livello degli oceani potrebbe innalzarsi di oltre 7 metri”.

Inoltre, il Wwf correrà per ‘Clima e natura’ anche alla Run Rome The Marathon 2023, domenica 19 marzo nella Capitale, con 25 squadre di runner solidali che parteciperanno alla staffetta Charity indossando il logo del Panda.

