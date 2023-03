I Vigili del Fuoco hanno impiegato tre ore per spegnere le fiamme che avevano interessato due auto e un carrellino

Notte di paura a Montoro, in provincia di Avellino, per l’incendio divampato all’interno del garage di un’abitazione in via Campo Barone. Intorno alle 3:45 sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino impegnate per tre ore a spegnere le fiamme che avevano interessato due auto e un carrellino. A scopo precauzionale, la famiglia residente nello stabile, è stata evacuata ed è tornata a casa nelle prime ore del mattino, dopo che la struttura, che ha riportato danni al solaio, è stata messa in sicurezza.

