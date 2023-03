Brugnaro su Twitter: "A questo soggetto bisognerebbe dare un certificato di stupidità"

L’indignazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per un video che circola sui social network e che ritrae un ragazzo intento a tuffarsi dal tetto di un edificio in un canale della Serenissima. Il primo cittadino ha ripostato le immagini sul suo profilo Twitter, dichiarando: “A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate… stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social”.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Salvini: “Denuncia, Daspo e multa salata”

La vicenda è stata commentata anche dal leader leghista e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Questa mattina a Venezia… Un bel premio al “tuffatore”: denuncia, daspo e multa salata. Idiozie come questa vanno punite in maniera esemplare”.

