Il dramma nella scuola Guarino di via Basile a Favara, inutile il soccorso del 118. La procura ha aperto un'indagine per far luce sulle cause del decesso

Un ragazzino di 12 anni è morto ieri pomeriggio mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino di via Basile a Favara in provincia di Agrigento. Il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e la sostituta Giulia Sbocchia hanno aperto un fascicolo per far luce sulle cause della morte.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ieri pomeriggio la palestra della scuola era affidata a un’associazione sportiva che pratica basket giovanile. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che già ieri hanno acquisito la cartella clinica del ragazzo, portato all’ospedale San Giovanni di Dio e tutti i certificati di idoneità all’attività sportiva. La procura ha già disposto l’autopsia sul ragazzino. I risultati verranno messi in relazione con i certificati medici di idoneità sportiva. Al momento non ci sono indagati. Il sindaco di Favara ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali.

