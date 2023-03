Il tribunale del Riesame si è riservato di decidere. La donna è stata arrestata per associazione mafiosa, secondo i magistrati avrebbe tenuto la cassa del superlatitante

Il tribunale del Riesame si è riservato sulla scarcerazione di Rosalia Messina Denaro, sorella di Matteo, arrestata per associazione mafiosa, dopo la richiesta di annullamento della misura cautelare presentata dai suoi legali. Secondo i magistrati della Dda la donna avrebbe tenuto la cassa del superlatitante. Per i difensori tutti gli atti sono inutilizzabili perché la donna sarebbe dovuta essere indagata nel 2010. Per l’accusa, Rosalia Messina Denaro è stata iscritta nel registro degli indagati solo dopo aver decifrato il contenuto del materiale trovato nella sua abitazione durante le ultime perquisizioni e dopo aver raccolto gli elementi per accusarla di associazione mafiosa.

