La sua scomparsa era stata denunciata da alcuni vicini di casa lo scorso mese di dicembre

È stato trovato senza vita l’80enne di Foggia, Raffaele Lioce, la cui scomparsa era stata denunciata da alcuni vicini di casa lo scorso mese di dicembre perché non riuscivano a mettersi in contatto con il pensionato, accumulatore seriale. Per le condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento c’era stata una segnalazione al Comune.

Stando a quanto si apprende, il cadavere era nella stanza da letto della sua abitazione, diventata nel tempo una discarica per via dell’enorme quantità di cose accumulate nel tempo. A fare la scoperta sono stati gli operatori ai quali era stato affidato il compito di sgomberare l’appartamento. Sul posto polizia e carabinieri. Del caso dell’80enne si era occupato di recente Chi l’ha visto, in onda su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata