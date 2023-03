Quattro giorni di commemorazioni per ricordare il 26enne ucciso in un'agguato il 16 marzo 2003

Sono passati 20 anni dall’omicidio di Dax. Davide Cesare, militante del centro sociale Orso, aveva 26 anni quando fu ucciso a Milano, il 16 marzo 2003, vittima di un’aggressione a colpi di coltello da parte di tre simpatizzanti di estrema destra, due fratelli e il loro padre, mentre si trovava all’esterno di un locale in via Brioschi. Come ogni anno sono state organizzate commemorazioni in ricordo del giovane antifascista che, per il ventennale dell’omicidio, inizieranno giovedì sera con un raduno nel quartiere teatro dell’omicidio e che culmineranno con un corteo nazionale organizzato per sabato pomeriggio nel capoluogo lombardo, con partenza alle 14.30 in piazzale Loreto.

