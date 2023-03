Il terrorista nero condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsi avrebbe compiuto 80 anni a giugno

È morto Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio. Concutelli avrebbe compiuto 80 anni a giugno. Era malato da tempo e nel 2011 aveva avuto la sospensione condizionale della pena per motivi di salute. Lo si apprende da fonti legali.

Vittorio Occorsio, magistrato romano, ha partecipato al processo per la Strage di Piazza Fontana e ai processi contro Ordine Nuovo ed è stato il primo magistrato a occuparsi della loggia P2, indagando sui rapporti tra terrorismo neofascista, massoneria e apparati deviati del Sifar. Dentro l’auto del magistrato, crivellata dai colpi di mitra, viene ritrovato un volantino di rivendicazione di Ordine Nuovo. Per l’omicidio di Occorsio, vengono condannati i neofascisti Pierluigi Concutelli e Gianfranco Ferro come esecutori materiali. Non sono stati mai accertati i mandanti del delitto.

