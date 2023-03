I due si sono esibiti in un duetto in occasione della festa di compleanno del vice premier che ha compiuto 50 anni

Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono stati i protagonisti di un duetto d’eccezione. I due – ripresi in un video pubblicato su Instagram dal giornalista Nicola Porro – hanno cantato a squarciagola ‘La canzone di Marinella’ di Fabrizio De André in occasione della festa di compleanno a sorpresa per il vicepremier, che il 9 marzo ha compiuto 50 anni.

“A proposito di crisi di governo”, scrive Porro sotto il video diventato virale in rete. Un centinaio le persone che si sono riunite per festeggiare il leader della Lega in un locale vicino a Milano. Presenti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli.

