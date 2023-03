Composta la scritta "E' possibile - per il domani"

Un’azione simbolica, pensata dalle ragazze e dai ragazzi dei presìdi torinesi di Libera Piemonte, in vista del 21 marzo, XXVIII Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “E’ possibile – per il domani” la scritta – composta da cartoni e realizzata in piazza Castello con un flash mob – che rappresenta l’impegno contro le mafie. Quest’anno la manifestazione nazionale si tiene a Milano.

