Più di 1000 luci hanno illuminato la notte di Milano qualche giorno fa, in vista del 21 marzo. Unite a formare la scritta ‘E’ possibile’ sul selciato dell’Arco della Pace, ricordano le oltre 1000 vittime innocenti delle mafie. E’ il flash mob di Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie per lanciare la XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno promossa da Libera e Avviso Pubblico che si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano. Il corteo partirà dai Bastioni di Porta Venezia e arriverà a Piazza del Duomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata