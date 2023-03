Appuntamento in aula il prossimo 23 marzo. Il boss non ha partecipato in videoconferenza dal supercarcere de L'Aquila

È stata rinviata al 23 marzo l’udienza del processo d’appello sui mandanti delle stragi Falcone e Borsellino che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta e dove è imputato Matteo Messina Denaro. Nell’udienza di oggi la corte ha accolto la rinuncia alla difesa dell’avvocato Lorenza Guttadauro, nipote del boss. Ha nominato un legale d’ufficio, l’avvocato Calogero Montante, già difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Il difensore nella prossima udienza chiederà un ulteriore rinvio per studiare il fascicolo prima dell’arringa. Oggi Matteo Messina Denaro non ha partecipato all’udienza in videoconferenza dal supercarcere de L’Aquila.

