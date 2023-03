Il presidente Azzoni: "Nomineremo i nostri periti e chiederemo di acquisire gli atti dell'indagine di Bergamo"

A Milano si è tenuta l’udienza per conferire gli incarichi per la perizia che potrà far chiarezza sui decessi avvenuti nel 2020 al Pio Albergo Trivulzio. Si tratta di una Rsa in cui sono deceduti oltre 300 anziani nel periodo più duro del Covid. L’udienza si è svolta nell’aula bunker di piazza Filangieri. Una trentina i parenti delle vittime presenti. “Abbiamo accolto con felicità l’accettazione della nostra richiesta di opposizione. E’ un passaggio in cui nomineremo i nostri periti di parte, in cui la gip ha chiesto di estendere le indagini al 31 giugno. Chiederemo di acquisire gli atti dell’indagine di Bergamo”, ha detto Alessandro Azzoni, presidente di Felicita, associazione per i diritti nelle Rsa. “Ad oggi l’unico indagato è il dirigente Giuseppe Calicchio, tutt’ora al suo posto. Ci sono responsabilità interne alla dirigenza. Ci sono responsabilità di mancata omissione di controllo da parte degli organi di controllo e delle scelte politiche dell’allora assessore al Welfare Gallera che sono agli atti nell’indagine dei pm. A nostro parere va allargata la lista dei nominativi degli indagati”, ha aggiunto Azzoni.

