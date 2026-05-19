Iran, Trump: "In corso negoziati seri, sospeso attacco"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che rinvierà l’attacco militare pianificato contro l’Iran per martedì su richiesta di diversi alleati in Medio Oriente perché sono in corso “seri negoziati”. L’annuncio di lunedì sui social media arriva il giorno dopo che Trump aveva avvertito Teheran che “il tempo stringe” per raggiungere un accordo. Trump non ha fornito dettagli sull’attacco pianificato, ma ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito statunitense di prepararsi a un possibile “assalto completo e su larga scala all’Iran”. “L’Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e alcuni altri mi hanno chiesto se potevamo rimandare di due o tre giorni, un breve periodo di tempo, perché pensano di essere molto vicini a raggiungere un accordo”, ha detto Trump. “Ci sono stati periodi in cui abbiamo pensato di avvicinarci a un accordo, ma non ha funzionato. Ma ora la situazione è un po’ diversa”, ha aggiunto.