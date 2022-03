Manifestazione per la XVII edizione della Giornata

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua XVII edizione. Quest’anno la manifestazione nazionale si svolge a Napoli, luogo di cultura e di accoglienza, capace di rispondere all’emergenza criminale con iniziative sociali di ogni tipo. Simultaneamente, in centinaia di luoghi e di piazze, il 21 marzo verrà vissuto attraverso la lettura dei nomi delle vittime, le testimonianze dei familiari e gli approfondimenti relativi alle mafie e corruzione, nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazioni ma strumento di verità e giustizia.

Anche la rete di Libera Piemonte si è attivata per ricordare tutte le vittime innocenti e per rinnovare il nostro impegno contro le mafie e la corruzione. Centinaia le persone al Parco Dora di Torino per la giornata.

