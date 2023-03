Sono 67 i corpi finora recuperati per il naufragio al largo della Calabria

I parenti delle vittime del tragico naufragio avvenuto domenica 26 febbraio davanti alle coste della Calabria si sono ritrovati alla camera ardente, allestita all’interno del PalaMilone di Crotone. Sono 67, finora, i corpi finora recuperati. Preghiere islamiche e cattoliche sono state pronunciate dai presenti. Proseguono intanto le attività di perlustrazione via mare, via aerea e via terra alla ricerca dei dispersi, il cui numero, tuttavia, rimane imprecisato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata